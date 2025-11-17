館長醜聞連環爆反讓粉絲暴走灑錢！員工內幕曝光 詹江村︰黏著度太可怕

記者林宜君／台北報導

館長近日深陷連環爆料風暴，爭議未歇、輿論反覆發酵。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長陳之漢近日深陷連環爆料風暴，爭議未歇、輿論反覆發酵，館長昨16日晚間再度開直播強勢回應，否認所有性騷擾與不當行為指控。雖然爭議聲量持續攀升，但館長粉絲卻呈現「逆風狂挺」的反差現象，就連桃園市議員詹江村都感嘆，館粉的凝聚力比外界想得更驚人。

詹江村也針對事件在臉書發文分析，他認為館粉支持度堅固，不但未受風波撼動，反而因爭議引來粉絲大量斗內。（圖／翻攝自詹江村臉書）

館長遭3名前公司幹部爆料，內容包括性騷擾員工、要求拍私密照等不當行為。館長昨晚再度直播澄清，強調指控子虛烏有，館長更氣憤怒嗆︰「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」甚至感嘆這幾人過去被他「簡直把他們3個當作爹在養，我受不了了、真的看破了。」，詹江村也針對事件在臉書發文分析，他認為館粉支持度堅固，不但未受風波撼動，反而因爭議引來粉絲大量斗內，形容直播當晚「斗內像雪花般狂飛」，顯示館長的流量與影響力並未下滑。

詹江村的貼文也引來大批網友留言。（圖／翻攝自詹江村臉書）

詹江村指出，爆料者公開館長做生意時的抱怨或私下言談，雖讓外界譁然，但真正合作還是要拿出實際方案，不能只靠聲量。詹江村更直言，經過這次大難不死，館長未來在大陸不管是代言，或者是任何生意上的合作方案，大家就不用再推敲，直接開門見山務實談合作吧！詹江村的貼文也引來大批網友留言，包括︰「笑死人，如果一個老闆問題那麼多，為什麼要跟他跟那麼久」、「因為爆料，剛訂了館長便當...用料很頂的便當」、「他真的需要經營管理的專業人士輔佐。」

