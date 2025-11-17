館長錄音外流：我當然有病！公司虧破億、隨時會中風

娛樂中心／饒婉馨報導

館長（陳之漢）近日被元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播指控多項爭議，再度陷入風波。然而，李慶元上傳多部錄音檔，其中還有館長向他們提及公司財務問題，虧損嚴重高達好幾個億，並表示自己健檢問題很嚴重，隨時會倒。





館長在錄音中自爆自己健康問題很多、隨時會中風。（圖／翻攝自YT《館長惡名昭彰 》）





館長（陳之漢）近日被元老級員工「大師兄」李慶元曝光多個錄音檔，內容牽涉多項爭議風波，其中他找來公司員工坦露公司財務狀況，自曝「現在公司呢，虧損的非常嚴重，近乎快倒閉、倒閉的狀態喔」。他也講出各館虧損金額：台北虧損8000～9000萬元；高雄負債4000萬；林口負3000萬；中壢可能是負「幾個億」。他說，「成吉思汗健身俱樂部」虧損，會連帶影響到蛋捲、電商等所有旗下機構，甚至說出「一艘船沉了，什麼都沉了」。接著繼續說，「這三四年，我拿出生命在做事。你們領的所有薪資、每台車、用的每分錢，全部不是你們自己賺來的，我強調不是你們自己賺來的」，全部都是電商全力支援，我抖內的收入，也直接指出「便當店每月虧30萬，均虧損喔」。

元老級員工李慶元（右圖）發出多段「核彈級」錄音檔，館長（左圖）因此捲入風波。（圖／翻攝自館長臉書、臉書粉專《李慶元》）





館長忍不住跟其他人說「你們不要以為公司很賺錢！」，我發現很誇張的事，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人，而且我也發現公司很多人只能同甘而不能共苦」，接著提到上個月去做健檢，發現胃很嚴重、非常痛苦，腦部萎縮右半後段血管消失，因此每天都要吃抗凝血劑，還告訴大家他「隨時會中風，隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，診斷出憂鬱、躁鬱症，我當然會有病，當然腦部血管會萎縮。他最後表示，「我如果可以繼續帶著大家向前走，我會把生命燃燒到最後一刻，我是個有情懷的人」，也強調自己沒動用公司的錢。對此，網友留言表示「核彈級錄音檔阿」、「倒閉遲早的事情了恭喜」、「風向有點亂喔」。元老級員工「大師兄」李慶元發出多段錄音檔，館長的風波也在持續延燒。





