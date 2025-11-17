館長錄音對話流出！公司「虧破億」嘆：燃燒生命照亮所有人

館長近日被3位元老員工接連爆料。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





網紅館長（陳之漢）近日遭元老級員工「大師兄」李慶元及總監吳明鑒、小偉接連爆料，指稱公司財務惡化，質疑館長疑收取中國及澳門資金，甚至涉及性騷擾，要求小偉睡自己老婆，事件延燒多日，館長日前開直播否認相關指控，不過李慶元流出的錄音檔中，館長坦言公司已接近倒閉狀態，引發外界熱議。

館長在李慶元15日曝光的錄音檔中坦言，「公司虧損非常嚴重，可以說是接近倒閉的狀態」，更提及台北館就負債逾逾8000萬元、高雄各館平均負債約4000萬元，林口館約3000萬，還有中壢館如果全收可能「負幾個億」，他提及健身俱樂部的虧損會連帶影響旗下蛋捲店及電商，無奈嘆：「當一艘船沉了，什麼都會沉。」

館長提到，自己這3、4年間拿出生命在做事，「現在你們的薪資、開的所有電、買的每台車、用的每分錢全不是你們自己賺的」，接著更直呼「不要以為公司很賺錢，我一個人在燃燒我的生命，在照亮所有人」，感嘆部分員工「只能同甘不能共苦」，他提及自己近期到醫院進行健檢，發現嚴重胃痛、腦部右半後段血管消失，已服用抗凝血劑2個月。

館長強調自己隨時會中風，「隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，並提及自己是一個有情懷的人，「我如果可以繼續帶著大家向前走，我會把生命燃燒到最後一刻」，強調自己沒有動用公司的錢，賺的每一分錢都拿來支撐公司。



