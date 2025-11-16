館長開直播喊冤！四叉貓曝2天「抖內總金額」網驚：流量就是錢

娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近日遭毀滅式爆料，健身房元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播指控多項爭議，內容涉及性騷擾、財務和私生活問題。事後館長親自開直播，除了一一否認所有指控、反控對方試圖勒索，更數次忍著眼淚表示，自己曾抱著老婆大哭，「整件事情阿館就是個受害者」。不過在風波持續延燒同時，網紅四叉貓就發現，館長光在2場自爆被恐嚇、造謠的直播中，就共進帳了6位數金額的抖內，令眾人驚呼「流量就是錢！」

早在爆料出現前，館長就率先在直播反控李慶元很缺錢，所以找上小偉聯手恐嚇謀財，一開口就求償2000萬，但他從沒做過被指控的事。在李慶元直播後，館長昨日親自開直播回應，過程中強忍淚水表示「我真的不想流眼淚」，也提到當天難過到抱著老婆哭，「整件事情我是受害者，那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的。」對於錄音檔內容，館長稱時間太久已經忘記，認為自己可能被陷害，「三個都在現場跟我吵啊，覺得他們都是計畫好的，可能兩個月、三個月在那邊錄音，可能想怎麼套我的話」。

李慶元（左）和館長（右）互相指控。（圖／翻攝「李慶元」臉書、「館長惡名昭彰」YouTube）

不過，持續關注館長風波的四叉貓，意外挖出另類新發現。館長在14日、15日各開了一場直播，第一部標題是「館長被恐嚇？」第二部則是開嗆「要造謠都來」，抖內金額分別是5.2萬和10.2萬。對此，四叉貓也寫下「週五直播喊被恐嚇，收到五萬元的抖內；週六直播講股東們都造謠，收到十萬元的抖內，今天晚上會不會開直播？我們繼續看下去」，同時點出「還不知道抖內是進公司帳還是個人帳呢」。

館長直播喊冤遭造謠！四叉貓抓包2天「收6位數抖內」揭下一步：繼續看下去

四叉貓點出，館長2場直播各收了5萬、10萬抖內。（圖／翻攝「劉宇」臉書）

貼文曝光後，引發眾人熱烈討論，「流量就是錢啊」、「開直播是解決財務黑洞的方法」、「賺翻了，開直播東山再起」、「員工李慶元都報警了，館長何時才要報警?」、「抖內收一堆，健身房跟電商，true飯，蛋捲店不是虧爛就是倒了，怎麼想都不對」、「他抖內賺不少欸，所以是在窮啥？」、「不開直播怎收錢呢」。



