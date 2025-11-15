館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
娛樂中心／張尚辰報導
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。
館長在直播中說道，爆料者一再稱自己手中握有館長的不雅影片，但是到目前為止都沒有拿出證據，讓他覺得很誇張。館長指出，這10幾年來，他考量對方有家庭、有小孩，所以不斷給予金援，「錢早就被你們拿光了，不是被爆料才給他們錢」，而且對方公開的音檔都是對自己有利的部分，向他拿錢的內容卻隻字不提，「他們現在就是要毀我人設，什麼都講得出來」。
另外，館長坦言，自己手機中確實有私人影片，「那是我露XX的影片」。至於李慶元踢爆館長要求小偉傳生殖器照片，以及和館嫂發生關係，導致小偉長期飽受精神壓力一事，館長則反問，若小偉真的那麼委屈，那在中間離開公司後，為什麼還要再回來？「一個月還拿8萬，我們還給他一台奧迪耶，每天不做事，看股票、玩遊戲，真那麼委屈，為什麼還回來，月領高薪」。
最後，館長強調，自己一直以來「行得正、做得端」沒什麼好怕的。一開始事情爆出時，公司還很緊張，「但公司員工大家看一圈後，又覺得沒事了」，「反正法律的問題，我們就交給律師」。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
