館長開通抖音商業號 模仿《力王》橋段嗨喊：大家不用等了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「館長」陳之漢今年積極前往中國，投入兩岸交流和擴展事業版圖，但先前也自曝遭中共列入「特殊份子」，無法開抖音、Ｂ站帳號，讓他感嘆生意難做。不過，他5日宣布終於有抖音商業號，將在月底開始直播，邀請大家追蹤訂閱。

館長在最新影片中模仿電影《力王》橋段，高舉手機興奮喊「大家不用等了」，畫面拉近，只見他開通抖音商業號「智慧館長1號」，已有13.5萬粉絲，並在簡介寫下「大家好！館長在廈門開啟全新工作室啦」。館長則開心吶喊「我有抖音商業號了」，透露月底開始直播，「請大家追蹤訂閱，謝謝大家」。

