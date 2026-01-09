館長陳之漢喊斬首總統 檢依恐嚇危害安全起訴

（中央社記者曹亞沿新北9日電）網紅「館長」陳之漢去年直播喊斬首總統，台灣新北地方檢察署認為將軍事術語「斬首行動」惡意衍生成砍總統首級的具體犯行，可能造成社會恐慌，以涉犯恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

陳之漢去年10月在網路直播時喊斬首總統，內政部警政署刑事警察局蒐集相關事證後，報請新北檢指揮偵辦，新北檢複訊後諭知新台幣15萬元交保。檢方今天偵結，依中華民國刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

根據起訴書，陳之漢在影音頻道YouTube直播，先發表「咱們就武統，27年就甭選了」等暗示支持武力犯台，又說「把賴清德的狗頭斬下來」等。

檢方說，陳之漢針對新聞報導「中共演練對台斬首行動」，將軍事術語「斬首行動」惡意衍生成砍下總統首級的具體犯罪行為，顯已偏離一般社會大眾認知範圍，逾越社會相當性。陳之漢雖稱只是在回應網友及新聞，但斬首行動與斬下總統頭顱顯然不同，且使用「狗頭」極具貶意用詞，恐嚇犯意甚明。

檢方表示，陳之漢明知言論有一定渲染力，國家元首雖受國安特勤保護，但任何人聽到要加害生命內容，勢必畏懼不安，且總統所到之處常人潮聚集，這訊息可能造成公眾恐慌，這些言論被多名民眾檢舉，已構成恐嚇公安，非言論自由保護範疇。（編輯：李明宗）1150109