館長陳之漢直播喊斬首總統 涉恐嚇危害安全遭起訴

網紅「館長」陳之漢去年10月在網路直播時突喊斬首總統，刑事局蒐集相關事證後，報請新北地檢署指揮偵辦，複訊後以15萬元交保。檢方今天偵結，認館長將軍事術語「斬首行動」惡意衍生成將總統首級砍下的具體犯行，也可能造成社會恐慌，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。

網紅「館長」陳之漢（中）去年直播喊斬首總統，台灣新北地方檢察署認為將軍事術語「斬首行動」惡意衍生成砍總統首級的具體犯行，可能造成社會恐慌，以涉犯恐嚇危害安全等罪嫌起訴。（中央社資料照）

根據起訴書，館長去年10月5日晚間9時許在YouTube上直播，先發表「咱們就武統，27年就甭選了」、「兩岸一家親，我們都是中國人」等語，暗示支持武力犯台，又說「把賴清德的狗頭斬下來」、「我日也思夜也思啊」等語。

廣告 廣告

檢方指出，館長針對新聞報導「中共演練對台斬首行動」，將軍事術語「斬首行動」惡意衍生成將總統首級砍下的具體犯罪行為，顯已偏離一般社會大眾認知範圍，且逾越社會相當性。雖然館長稱只是在回應網友及新聞，但斬首行動與將總統頭顱斬下顯然不同，且使用「狗頭」極具貶意的用詞，恐嚇犯意甚明。

檢方表示，館長身為知名網紅，明知其言論有一定渲染力，雖然國家元首受國安特勤保護，但任何人聽到要加害生命的內容，勢必會畏懼不安，且總統所到之處經常人潮聚集，該訊息也可能造成公眾恐慌。館長上述言論被多位民眾檢舉，已構成恐嚇公安，非言論自由保護範疇。