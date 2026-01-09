館長陳之漢直播涉恐嚇總統 檢方認定逾越言論自由界線

網紅「館長」陳之漢因去年10月直播時發表「把賴清德的狗頭斬下來」等言論,遭新北地檢署今日偵結起訴。檢方認定其言論已逾越言論自由保護範圍,依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

去年10月5日晚間,陳之漢在其林口住所透過YouTube平台進行直播,以「周日國民黨選黨主席,兩岸辯論會開天窗,我早說了不是嗎?台灣政治我也搞了12年」為標題公開播出。直播過程中,他提及「我昨天有看到新聞,斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟,I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語。

檢方調查認為,陳之漢刻意在「武統」議題上,將近日新聞報導的「中共演練對台斬首行動」,惡意衍生為將總統賴清德首級砍下的具體犯行,此惡害言論透過網路直播傳達給社會大眾及總統本人,已危害公安及總統生命安全。

檢察官指出,陳之漢身為知名網紅,明知其言論具有相當程度渲染力,「斬首」言論足以使一般人心生畏懼。儘管國家元首受國安特勤保護,但任何人均有免於恐懼之自由,此類攻擊國家元首的言論可能造成嚴重傷亡或財產損失,勢必引發公眾恐慌。案件偵辦期間,共有10份民眾檢舉文具狀指控,足見社會反應強烈。

檢方強調,陳之漢將軍事術語「斬首行動」惡意轉化為具體加害生命、身體的惡害言論,已逾越社會相當性,難認仍受言論自由保護,屬刑事不法行為。案發後,刑事局蒐證報請新北地檢署偵辦,複訊後曾以15萬元交保。

對於起訴,陳之漢在臉書發文回應:「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴,果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」全案將進入司法程序審理。

