館長陳之漢赴漳州 賴氏宗親：曾拜訪萬里賴清德老家

網紅「館長」陳之漢10月25日中午從桃園機場啟程搭機前往大陸北京訪問12天，主要是商務行程，也有看台灣光復紀念活動，11月3日並赴福建平和縣心田村拜訪賴氏家廟。賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾表示，2018年曾前往賴清德位於新北萬里的老家，賴清德的親戚當時說，「我們家就在漳州平和」！

館長出發前受訪表示，這次訪陸12天，主要是商務，要去談生意、談抖音、談B站、談一些工廠，也要去看台灣光復紀念活動、對日抗戰80周年等，最後再去廈門，「重點是要幫賴清德尋根之旅！」

館長今（3）日抵達福建漳州平和縣心田村後，受到賴氏宗親會及民眾熱烈歡迎，他首先即表示，賴清德的故鄉其實很美、很有意境，也很像台灣。

賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾表示，漳州平和縣心田村是賴氏發源地，賴氏去台灣的開台祖有137位，在台灣總計將近10萬名賴氏宗親，每年都有人回家廟祭祖。

賴瀚鍾介紹，賴氏起源於西周，原本姓姬，封為賴國，後代子孫以國為姓，到現在已有3000多年。賴氏後來南遷到浙江、江西，再入福建。到了元朝末年，他們這一支遷居到心田，成為心田賴氏的開基祖，到現在已經有27代、近400多年歷史。賴瀚鍾強調，凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。

賴瀚鍾提到，2018年他曾組團赴台訪問，專程前往賴清德位於新北萬里的老家，與賴清德的親戚交流，賴清德的親戚當時說，「我們家就在漳州平和」，還和大家一起合照留影。

「館長」陳之漢直言，他此次大陸行的核心目的，就是要把真相帶給台灣同胞。兩岸本無仇恨，只有血肉親情，兩岸更應互相扶持而非敵對。全世界這麼多國家、人種，什麼事情都能談，大陸和台灣之間更沒有不能談的。

「館長」強調，賴清德一念之間便能化解兩岸矛盾，降低相互仇視的狀況，開放兩岸交流，讓同胞自由往來、歸於祥和是他應該要做的。「流芳千古全在他的選擇」，陳之漢說，其實這些需要賴清德自己親自到家廟內跟祖先說。

