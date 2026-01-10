館長陳之漢遭起訴恐嚇罪！要求賴清德：給我出庭

（記者周德瑄／綜合報導）網紅館長陳之漢因為在2025年10月直播喊出斬首總統賴清德，於今年1月9日遭檢方依恐嚇公眾罪起訴。館長隨即於直播反擊，質疑檢方並未詢問賴清德是否感到害怕，並提出申請法庭直播以及要求賴清德出庭作證等2項要求。他怒轟若賴清德不出庭作證就判他有罪，這絕對是冤案與司法迫害，引發網路社群高度關注與熱烈討論。

圖／館長在直播中忿忿不平，質疑司法系統在沒有被害人作證下起訴。（翻攝自YT館長惡名昭彰）

這起案件源於去年10月5日，陳之漢在YouTube直播中評論兩岸時局與中共斬首行動新聞時，脫口而出要將賴清德的狗頭斬下來。刑事局獲報後報請新北地檢署偵辦，當時陳之漢以15萬元交保。檢方在今日偵結起訴，認為陳之漢將軍事術語惡意衍生成具體的生命加害言論，且其身為知名網紅具有社會渲染力，相關發言已逾越言論自由範圍，足以引發公眾恐慌並使人畏懼不安。

面對檢方起訴，陳之漢在臉書與直播中強力抗辯，認為自己只是針對新聞內容回應網友聊天室。他諮詢律師後主張，恐嚇罪成立的前提是當事人必須心生恐懼，因此公開喊話要與賴清德玩大的，要求法官傳喚總統親自到庭說明是否真的害怕。他強調若總統不願出庭，這場官司就是民進黨政府黨檢媒三位一體的迫害，更主張應全程公開直播法庭審理過程，讓全國人民公審此案。

