館長陷性騷疑雲！童仲彥買True飯直播評菜

▲前台北市議員童仲彥買館長便當。（圖／取自童仲彥臉書）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近期常遊中國，不過業績仍不如預期，他一度開直播痛罵民進黨害他倒閉，更一度揚言要關掉便當店「True飯」，不過後來又決定繼續營業。而館長昨（16）日被前員工爆料疑似性騷擾，又將他推上風口浪尖。對此，前台北市議員童仲彥今日特地前往館長便當店買午餐，並曬出菜色表示要在車上吃，還將在18日晚間開直播講解菜色和口味。

童仲彥今發文曬出2個在True飯買的滷肉便當加滷蛋和1盒紅燒肉，他並表示，帶老婆體驗暗黑商務行銷，2人在車上吃TrueFun，至於好吃嗎？阿童之聲11／18（二）20：00告訴你。

對此，大批網友紛紛在童仲彥發文底下留言表示：「了不起，好true」、「誘惑我這個沒辦法過去買的人」、「菜也好好吃」、「了不起！良心便當」、「看起來好吃，份量也很足」、「不錯吃，真的」、「了不起，好吃」等。

