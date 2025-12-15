館長陷性騷、霸凌！新北勞工局接獲申訴調查中

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，日前遭三名離職資深員工聯合指控，在職期間遭受職場霸凌及性騷擾。根據員工提供的證據顯示，陳之漢涉嫌多項不當行為，引發社會關注。

據離職員工小偉指控，陳之漢曾要求他傳送私密照片，聲稱供其與配偶房事助興使用。不僅如此，陳之漢還涉嫌傳送與配偶的性愛影片及錄音檔案給小偉觀看，甚至要求小偉與其配偶發生性行為達兩次之多。這些行為導致小偉長期承受極大身心壓力，需要尋求身心科醫師協助治療。

面對相關指控，陳之漢全面否認所有不當行為，並反駁指控者刻意抹黑，企圖損害其名譽。雙方各執一詞，真相有待主管機關調查釐清。

新北市勞工局表示，當事人已於12月3日正式提出申訴，目前案件正在調查階段。後續將把調查結果提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」進行審議，做出最終決定。

根據《性別平等工作法》相關規定，若職場性騷擾行為人為公司最高負責人，一旦查證屬實，最高可裁處100萬元罰鍰。當雇主未妥善處理性騷擾申訴，或受害人不服調查、懲戒結果時，當事人可向主管機關申訴，由公權力介入調查處理。

此案目前仍在調查中，勞工局將依法定程序進行查證，確保勞工權益獲得保障。無論調查結果如何，此事件再次提醒企業主應重視職場性別平等，建立友善工作環境，防範性騷擾事件發生。

