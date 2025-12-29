館長陷紅錢風暴「反扯沈伯洋家人」 沈：類比錯誤

沈伯洋（圖）今回應館長扯到家人經商一事。（翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

網紅「館長」陳之漢被媒體爆料，與中國企業簽下500萬人民幣代言合約，背後疑似由「中共統戰部隊」操盤，他發文表示將提告，強調自己是正當台商，並將事件與民進黨立委沈伯洋家人在對岸賺錢做類比，對此，沈今（29日）回應，此類比不當，並指出重點在於簽約背後是否涉及中國官方，並提醒館長須注意可能違反《反滲透法》的風險。

昨日有媒體報導，館長與中國茶葉品牌華祥苑集團簽訂500萬人民幣代言合約，並由中國網路公司網易提供社群帳號流量，有知情人士指出，這項合作背後疑似由「中共統戰部隊」操刀，以商業合作為名進行統戰行動。

對此，館長在臉書發文反擊，自己在中國努力當個正當的台商，並提到跟民進黨立委沈伯洋家人一樣都去中國賺錢，他表示要提告媒體。

沈伯洋今日在立法院黨團記者會上回應，館長將事件與其家人經商作比較「不恰當」，他表示，事件重點在於簽約背後是否涉及退役解放軍或國台辦等中國力量，反問：「請問我們家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

沈伯洋說明，館長在中國賣東西屬於賣家，而其家人在台灣與厄瓜多的公司，屬於貿易商，是買家，「若按照館長邏輯，台灣所有消費者只要有買到中國製的東西，都叫做『賺紅錢』」，他提醒，館長應注意背後合作背後是否涉及中國官方，以及可能觸及《反滲透法》的風險。





