館長陷紅錢、性醜聞風暴 發9字+「這表情」曝便當店現況

即時中心／廖予瑄報導

網紅「館長」陳之漢日前遭資深員工公開爆料，指控他涉及金錢糾紛及疑似性騷擾男員工等。沒想到，館長所經營的便當店業績卻不減反增，短短幾天暴增3倍，今（20）日他也在臉書PO出便當店排隊的畫面，並發文表示「感謝大家願意信任我」，文末還附上哭臉表情符號「Q_Q」，吸引一票網友到該貼文留言朝聖。

日前元老級員工「大師兄」李慶元、吳明鑒與管小偉爆料，館長其實根本沒出錢投資成吉思汗，且多年來收受澳門資金、接觸中國資金等。其中，最令人跌破眼鏡的，是3人爆料館長竟因性功能有問題，要求小偉拍攝私密處照片給館嫂，甚至命小偉與館嫂發生性行為。

對此，館長15日時也在YouTube開直播，親自回應輿論風波，並否認相關指控。

然而，事件持續延燒，卻沒有影響到館長所經營的便當店，今日他在臉書PO出便當店大排長龍的照片，並留言「感謝大家願意信任我 Q_Q」。

貼文一出，立即吸引大批網友留言，「阿館加油！」、「感動！」、「真的很想吃吃看」，但也有民眾嘲諷「祝阿館澳門開戶成功！」

