館長陷醜聞！黃國昌：外人不太適合多做評論

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」經營健身房，但近日遭公司「大師兄」李慶元及前員工爆料，涉及性醜聞與金錢糾紛。對此，民眾黨主席黃國昌今（16）日回應，「我們外人真的不太適合多做什麼評論」，館長已有清楚的說明，就以館長的說明為主。

「館長」陳之漢近日遭三名資深員工指控性騷擾及行為不當，甚至講出要求員工與館嫂發生性行為等離譜言詞，引發熱議。

民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌會前受訪時，被問及館長近日風波，他說，他覺得這種多年前的私事，因為生意上面所產生的一些糾紛，拉到檯面上來談論，「我們外人真的不太適合多做什麼評論」。館長已有清楚的說明，就以館長的說明為主。

