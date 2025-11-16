館長陷「重量級爆料」風暴 黃國昌：不宜評論 以館長說明為主
[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近日遭「昔日戰友」毀滅式爆料，從職場糾紛、性騷與私德爭議，一路燒到是否涉及「中資、國安法」的政治問題；儘管館長開直播逐一否認，但風波仍持續升溫。對此，他的好友、民眾黨主席黃國昌今（16）日低調回應，強調自己是「外人」，不宜多做評論，一切以館長的說明為主。
這起風波源自館長與曾共同經營成吉思汗健身館的「大師兄」李慶元，以及前高階主管「小偉」與其決裂後連日開直播爆料。綜合《TVBS》《民視新聞網》與多家平台整理，李慶元等人指控館長在公司內部有多項爭議作為，包括要求員工傳送裸露或敏感照片、暗示要員工與館長妻子發生關係、健身房出資問題等。
在多場爆料直播中，李慶元與其他前員工聲稱，館長曾指示前特助（小偉）拍攝胸部或身體局部照片，再傳給館長與其妻子觀看；甚至被「半開玩笑、半認真」地要求與館長妻子發生關係，感到極度不舒服。相關「性騷擾」指控目前館長已在直播中否認，但在網路社群掀起輿論熱潮。
除了私德與職場環境爭議之外，指控也延伸到資金來源與政治敏感層面。前員工在直播中稱，館長多年來不僅接受澳門資金，還曾接觸來自中國的資金，用於投資或拍攝宣傳內容，有「收紅錢」之嫌。
面對滾雪球般的爆料，館長昨晚開啟長時間直播回應。他否認強迫員工與妻子發生關係，並反控李慶元等人是在翻舊帳、扭曲過去互動。他也表示已向警方報案，指控對方以爆料為籌碼，索取數千萬元「封口費」，盼透過司法自清。不過，警方目前尚未對外說明細節，外界也無從得知雙方真正的金錢往來與契約內容。
而館長近年多次公開力挺民眾黨主席黃國昌與柯文哲，雙方關係緊密，黃國昌頻受追問是否「連帶受傷」。黃國昌今（16）日上午出席論壇受訪時，被問到館長被昔日員工指控收中國資金、涉性騷與各種私德爭議時，他僅簡短表示，多年前的生意糾紛被搬上檯面，「我們外人真的不太適合多做評論，而且館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主」，並未進一步替友人辯護或批判爆料者。
館長要員工去家裡「睡嫂子」錄音曝光？前員工再曬契約書嗆：你還要狡辯嗎
前員工控館長逼拍私密照給嫂子看？李怡貞曝恐觸刑法：他深知自己不足
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。
