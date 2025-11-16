館長陷「重量級爆料」風暴 黃國昌：不宜評論 以館長說明為主

知名網紅「館長」陳之漢遭前員工李慶元爆料，11月7日對質錄音曝光，內容指館長曾要求員工「去睡嫂子」，其回應「拜託，那多久了！」引發形象危機。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近日遭「昔日戰友」毀滅式爆料，從職場糾紛、性騷與私德爭議，一路燒到是否涉及「中資、國安法」的政治問題；儘管館長開直播逐一否認，但風波仍持續升溫。對此，他的好友、民眾黨主席黃國昌今（16）日低調回應，強調自己是「外人」，不宜多做評論，一切以館長的說明為主。

這起風波源自館長與曾共同經營成吉思汗健身館的「大師兄」李慶元，以及前高階主管「小偉」與其決裂後連日開直播爆料。綜合《TVBS》《民視新聞網》與多家平台整理，李慶元等人指控館長在公司內部有多項爭議作為，包括要求員工傳送裸露或敏感照片、暗示要員工與館長妻子發生關係、健身房出資問題等。

廣告 廣告

在多場爆料直播中，李慶元與其他前員工聲稱，館長曾指示前特助（小偉）拍攝胸部或身體局部照片，再傳給館長與其妻子觀看；甚至被「半開玩笑、半認真」地要求與館長妻子發生關係，感到極度不舒服。相關「性騷擾」指控目前館長已在直播中否認，但在網路社群掀起輿論熱潮。

除了私德與職場環境爭議之外，指控也延伸到資金來源與政治敏感層面。前員工在直播中稱，館長多年來不僅接受澳門資金，還曾接觸來自中國的資金，用於投資或拍攝宣傳內容，有「收紅錢」之嫌。

面對滾雪球般的爆料，館長昨晚開啟長時間直播回應。他否認強迫員工與妻子發生關係，並反控李慶元等人是在翻舊帳、扭曲過去互動。他也表示已向警方報案，指控對方以爆料為籌碼，索取數千萬元「封口費」，盼透過司法自清。不過，警方目前尚未對外說明細節，外界也無從得知雙方真正的金錢往來與契約內容。

而館長近年多次公開力挺民眾黨主席黃國昌與柯文哲，雙方關係緊密，黃國昌頻受追問是否「連帶受傷」。黃國昌今（16）日上午出席論壇受訪時，被問到館長被昔日員工指控收中國資金、涉性騷與各種私德爭議時，他僅簡短表示，多年前的生意糾紛被搬上檯面，「我們外人真的不太適合多做評論，而且館長自己也有清楚說明，我想就以館長的說明為主」，並未進一步替友人辯護或批判爆料者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

館長要員工去家裡「睡嫂子」錄音曝光？前員工再曬契約書嗆：你還要狡辯嗎

前員工控館長逼拍私密照給嫂子看？李怡貞曝恐觸刑法：他深知自己不足