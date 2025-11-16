館長零人設怎麼崩？詹江村曝關鍵原因：流量不可能掉

桃園市議員「村長」詹江村表示，外界認為館長「人設崩壞」的說法並不成立，爆料風波也不至於動搖其支持度。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





網紅「館長」陳之漢近日遭到成吉思汗健身俱樂部員工接連爆料，前副總李慶元（大師兄）與長期擔任館長特助的小偉日前在直播中公開多項指控，除涉及特助小偉與館嫂的爭議外，也被質疑收受中國資金，相關話題連日持續發酵。對此，桃園市議員「村長」詹江村表示，外界認為館長「人設崩壞」的說法並不成立，強調館長過去從未以聖人形象自居，爆料風波也不至於動搖其支持度。

事件起因於陳之漢日前在直播中指控員工以10年前的影片和對話內容恐嚇勒索，導致多名元老級員工不滿，隨即開直播反擊。政治評論員張益贍整理兩人在直播中的指控指出，李慶元是公司創始成員之一，過去深受信任；小偉則是服務逾15年的特助，過去默默負責行政與支援業務，兩人均稱因長年壓力與信任破裂而決定公開爆料。

直播內容與後續曝光錄音顯示，館長疑似曾要求小偉拍攝私密照片，甚至要求傳送與其妻子間的私密影像；李慶元更在錄音中質問館長是否曾要求小偉前往其家中「睡館嫂」。陳之漢在錄音中回應「拜託，那多久了！」

除了個人行為爭議，李慶元與小偉也指控館長長期在經營上未實際投入資金，稱「成吉思汗」的股東多由總監吳明鑒負責尋找，而非館長本人。此外，館長赴中國投資期間，據稱曾要求投資人簽署內容不明的文件，引起部分股東不滿。直播中也提及館長曾自稱在中國投資「有後台」，導致外界提出國安疑慮。

對此，桃園市議員「村長」詹江村則在臉書表示，不認為館長會因爆料而「人設崩塌」，「館長又不是志淇77， 館長從來也不曾扮演聖人， 又何來人設崩塌 ，放心館長的流量不會掉下來！」認為館長的粉絲黏著度高，流量不會因風波下降。不少網友附和，認為館長一向以直率風格著稱，相關爆料對其影響有限，「館長又沒有黨職，就是老百姓、生意人，都是為了生存下來」、「每天在XX娘，本來形象就爛，我也感覺沒差」、「館長一直都ＸX叫不停的人，為什麼要以高道德標準看他？」

詹江村稍晚再發文表示，這波爆料「不會擊倒館長」，反而可能讓爆料者「吐血」。他指出，館長直播的抖內金額不減反增，爆料內容反倒說出了館長在經營上不便公開的心聲，並強調「做生意講求實質合作，不是蹭聲量」。詹江村說，館長此次「大難不死」後，未來在中國的代言與商業合作將更透明、直接，相關業者可「開門見山」提出合作方案。



