館長音檔外流！遭員工質疑反自爆公司已壞去

▲網紅「館長」陳之漢近日被元老級員工李慶元毀滅式爆料。（圖／翻攝YouTube館長惡名昭彰）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日被元老級員工李慶元毀滅式爆料，疑似曾性騷擾，還被質疑是暗黑行銷。而李慶元和館長過去的對話錄音檔昨（18）日再曝光，其中，館長強調沒有叫員工小瑋去睡館嫂，他只是開玩笑，更坦承很久沒有跟館嫂行房「我真的凍未條」，而錄音檔後面，館長還透露公司狀況指出：「現在公司整個壞了了，哪有一億？我現在是負債好幾億」，引外界議論。

館長和幾位元老級員工之間的對話錄音昨天曝光，一開頭，就聽見小瑋反問館長：「叫我去你家X你老婆，你不記得了？」館長無奈回應：「拜託！那多久之前了」，並解釋表示，那是他跟老婆之前玩的情趣，他只是開玩笑。

廣告 廣告

而後館長坦言，當時老婆都不跟他行房，讓他「真的凍未條」，李慶元則回應：「你說的我有了解」，館長再提到，自己並沒有叫小瑋去睡館嫂，讓小瑋無奈反問：「你明明就叫我去你家」，館長否認自己印象就不是這樣，小瑋又提到：「影片都給他了，他自己看的」，館長直呼：「那時候跟老婆在玩，就這樣而已」。

錄音檔末尾，小瑋不爽反問：「你怎麼可以叫我做這些？我對你不好嗎？」館長回：「怎麼說？」小瑋問館長：「你記得有一億要給我2千嗎？」，館長接著強調，自己跟公司現在都沒有一億，而且「現在公司整個壞了了，我現在是負債好幾億，你們現在的目的是什麼？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

沈伯洋婉拒2026北市長？前藍營副發言人：怕複製林智堅的一屍五命

高雄月世界驚見垃圾山！邱議瑩狠嗆罰到傾家蕩產 反遭這人酸雙標

轟藍白搶快修財劃法惹反彈！議員批規劃荒腔走板 讓縣市長跳腳