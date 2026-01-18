館長預言若自己被關「社會反應」 網一面倒大讚：只有這句是人話

政治中心／林昀萱報導

館長悲觀預言若自己被羈押「馬照跑、舞照跳」。（圖／翻攝自館長YT）

網紅「館長」陳之漢日前在直播中高喊「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉，遭到新北地檢署依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。他17日又在直播中大嗆台灣司法，感傷表示若自己有一天被羈押「這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」一席話讓網友紛紛叫好，大讚「沒錯」、「第一次這麼認同他的話！」

電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，館長在直播中表示台灣已經沒有道理、沒有公理正義、沒有真相，「台灣司法現在就是一坨X，台灣的檢察官就是他X的賴清德的狗，我講的啦」、「你們可以辦我，全世界都在看，網路上的東西是不會消失的，兩岸人民都在看，你可以辦我啊！」他怒喊，台灣現在是一個是非不分、黑白顛倒、完全不講武德、不講道理的一個社會，他真的很不甘願，憑什麼好人瑟瑟發抖、壞人精神抖擻，「我不甘願！我這輩子如果民進黨繼續執政下去，我真的不甘願、死不瞑目」。

廣告 廣告

話鋒一轉，館長哀傷表示：「我跟你講今天就算是館長被羈押啊，我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」一席話被臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」分享，吸引大批網友叫好，紛紛留言表達贊同：「而且大多數的人都會很高興」、「沒錯」、「這不是...廢話嗎？」「這一次非常認同」、「早知如此何必，活該」、「你不是告訴我們，你今天才發現吧！？」「還會放鞭炮」、「不只不會同情，還會用力恥笑」、「聽過他一堆X話後，只有這句話我絕對認同」、「只有這句是人話」、「第一次這麼認同他的話！」

更多三立新聞網報導

喊民進黨執政「我死不瞑目」 館長嗆：辦我啊！被羈押沒人會同情我

館長賣慘喊不想帶貨！王瑞德揭紅色內幕：三好加一好「四好」

舔共館長翻車！黃國昌訪日觸動中國眾怒想切割 官司纏身怕坐牢進退失據

舔共館長大翻車／直播帶貨業績混沌不明 想割中國韭菜反遭網友毒舌反噬

