館長預言若遭羈押「馬照跑舞照跳」 梁文傑冷回這一句

即時中心／劉朝陽報導



網紅「館長」陳之漢先前在直播中脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」等言論，涉犯恐嚇，新北地檢署依《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，對他提起公訴。隨著中天主播林宸佑涉嫌違反《國安法》，遭法院裁定羈押禁見後，館長於17日的直播中，再度情緒失控，甚至自嘲，「就算是館長被羈押，我可以很肯定地講，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊」。對此，陸委會副主委梁文傑也做出回應了。





館長說自己對林宸佑的處境「感同身受」，坦言想幫忙卻充滿無力感。

館長直言「我都不信啦！」他怒批台灣「沒有道理、沒有公理正義、沒有真相」。他痛斥檢察體系，並聲稱「全世界都在看，網路上的東西不會消失，兩岸人民都在看」，並再度挑釁司法單位「你們可以辦我啊」。

他甚至自嘲，即便未來真的遭到羈押，也不會有人替他喊冤，「這個世界照樣運作，「今天就算是館長被羈押，我可以很肯定地講，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」



對於館長的言論，陸委會副主委梁文傑昨（19）日受訪時回應表示，「如果是拿錢辦事，本來就要接受法律制裁，這世界沒有人會同情，當然是馬照跑、舞照跳，不然咧？」。

館長陳之漢。（圖／擷取自館長惡名昭彰YT）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

