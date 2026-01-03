館長首探陸遊戲工作室：體驗網易《天下萬象》 見證千人同屏破紀錄之戰

12月25日，知名實況主館長前往廣州，首次走進網易遊戲園區，探訪《天下萬象》項目組，展開一場深度的遊戲體驗之旅。這也是館長首次實地探訪大陸遊戲工作室，全程以玩家視角記錄並傳遞大陸遊戲在技術與內容上的全新突破。

館長前往廣州探訪《天下萬象》項目組。（圖／館長提供）

探訪幕後：從動捕技術到團隊交流

在網易園區動捕中心，館長親身體驗高精度動作捕捉技術，並穿上動捕設備，即時演繹《天下萬象》中的角色。低延遲、高還原的動捕演示，讓他直觀感受到以網易為代表的大陸遊戲企業的技術實力。館長還在園區內與員工交流互動，對團隊的熱情與優越的辦公環境印象深刻。

館長穿上動捕設備親身體驗高精度動作捕捉技術。（圖／館長提供）

沉浸體驗：盛讚畫面與流暢度

實際試玩《天下萬象》後，館長對其畫面表現與運行流暢度給予高度評價。作為「天下」IP歷經17年沉澱的續作，遊戲在全面升級的「彌賽亞引擎」驅動下，展現出完整的世界觀與沉浸式體驗，也讓館長感受到IP長線營運的獨特價值。

親任指揮：熱血沸騰的千人同屏激戰

最令館長難忘的，是他親自擔任指揮，參與遊戲內「千人同屏」大規模團戰的環節。該玩法曾創下「遊戲最大規模對戰」的金氏世界紀錄，精準的團隊配合與高昂的戰鬥節奏，讓館長直呼「熱血沸騰」，真切體驗到《天下萬象》團戰的極致魅力。

館長表示遊戲不僅是娛樂，更是一座跨越地域與文化的橋梁。（圖／館長提供）

與台灣同事暢聊：遊戲連結兩岸情感

探訪期間，館長特別與在網易工作的台灣籍同事暢談，從遊戲設計、國風文化聊到廣州的飲食日常，為此次行程增添了濃厚的人情味。館長也透過鏡頭向台灣網友發出邀請，歡迎大家來廣州、來網易走走，親身感受科技與人文交融的現代都市風貌。

遊戲是橋，連結你我的世界

行程尾聲，館長表示，遊戲不僅是娛樂，更是一座跨越地域與文化的橋梁。透過《天下萬象》這樣的作品，玩家在虛擬世界中產生共鳴、協作，也在理解與交流中創造更深的情感連結—這或許正是遊戲超越娛樂的深層價值所在。

