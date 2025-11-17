館長駁爆料反咬遭勒索！連三天直播「抖內逐日遞增」 驚人6位數曝光

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性騷擾男員工、要求小偉提供私密照等，館長也連續三天開直播，親上火線回應，直言自己是受害者，對方計畫已久就是要錢。網紅四叉貓今（17）日公布統計數據，揭露館長這些天來的獲得的抖內金額，總數目高達6位數，瞬間掀起大家關注。

網紅館長近日遭前員工毀滅式爆料，他一連三天開直播強調自己是受害者，驚人抖內金額曝光。（圖／翻攝YT／館長惡名昭彰）

館長上週五（14日）自爆遭到恐嚇勒索，後續週末兩天也持續親上火線，回應前員工爆料的各項醜聞，氣憤控訴對方的同時，也總是不忘感謝直播間網友們的支持與抖內。網紅四叉貓今日曬出館長這三天的直播收益，14日有5萬2702元、15日有10萬3016元，16日則高達11萬9500元，逐日遞增，合計約27萬5218元。貼文吸引不少網友留言：「真好賺」、「網路乞討還是最快的啦」、「賣情勒有效果」、「難怪詐騙集團那麼多，就是傻子多」。

網紅四叉貓公開館長14日至16日3天的直播抖內金額。（圖／翻攝臉書／劉宇（四叉貓））

館長除了遭爆料疑似收受中國資金，還有性騷擾男員工，要求小偉提供私密照並跟館嫂發生性行為等，對此，館長直播透露，遭對方恐嚇2千萬元，還說手上有他的A片，他也坦言以前的手機的確有自己的A片，不知道他們怎麼對手機動手腳。館長並感嘆3人計畫已久就是要錢，指控的內容都是斷章取義，曝光的錄音檔都只對他們有利，勒索金錢的部分都沒有公開，痛批「他們就是在毀我人設」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」，強調自己就是受害者，並表示法律問題就交給律師處理。

