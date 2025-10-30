館長高喊「我們都是中國人」！怒嗆台男「閃兵軟腳蝦」惹議

娛樂中心／張予柔報導



網紅館長（陳之漢）以「挺台反共」的耿直形象起家，早年因直言敢嗆累積大批粉絲，不過近年來立場轉變，多次在直播中批評台灣，甚至自封為「和平大使」，25日他再度啟程前往中國，展開為期12天的「交流尋根之旅」。昨（29）日他抵達遼寧丹東參觀抗美援朝紀念館，不僅受到大批民眾圍觀拍照，還在鏡頭前直言「再次羨慕大陸同胞」大讚中國「經濟好、治安好、基建好」，更聲稱「未來國力會超越美國」，還談及台灣近期爆出的閃兵爭議，痛罵台灣年輕人軟腳蝦。





館長在接受中國媒體採訪時，直言「我們都是中國人，應該為祖國驕傲」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長到場後不到5分鐘，就被二十多名民眾團團包圍，粉絲熱情要求合照，高喊「太喜歡你了」、「館長加油」等。他一路笑容滿面，頻頻揮手致意。在導覽員帶領下參觀完紀念館後，館長受訪時說，雖然對這段歷史「不太了解」，但「看完之後很感動」，甚至說「那時候兵力懸殊、天氣惡劣，還能戰勝美國，現在更強了」，並提到「裡面也有很多台灣同胞參戰，可見我們都是中國人，應該為祖國驕傲」。

館長被問及對年輕一代該如何看待戰爭，他激動怒罵台灣年輕人「都是軟腳蝦，還喊抗中保台，抗你XX」。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

此番言論立即引發熱議論，館長不僅重申「希望兩岸認識對方，以前在一起，現在是因政治矛盾才分開」，還指責台灣教育「被民進黨洗腦」，呼籲「台灣人應該要支持祖國和部隊」。隨後，他又批評台灣年輕人「只會靠美國打仗、自己不會戰」，語氣激動地痛罵「都是軟腳蝦」，甚至怒飆髒話稱「政治人物、藝人都在閃兵，還喊抗中保台，抗你XX」。發言內容被中媒大篇幅報導，更引起網友不滿，痛批他「忘了自己是台灣人」、「原來館長也成了統戰樣板人物」、「以前罵中國的力氣，現在都拿來罵台灣」。





