館長「中國賺紅錢」兩度斷播！本尊曬片回應了

網紅「館長」陳之漢今年以來已多次跨海造訪中國，他過去曾開直播抱怨自己無法開設中國抖音、B站帳號，甚至還被限制觀看中共閱兵，讓他相當難過。12月14日，館長終於順利在抖音平台展開首度試播，短短20分鐘就吸引405萬人次湧入觀看。抖內收益更是達到驚人的破百萬元，但直播過程中也出現兩度「斷播」的插曲，對此他本人也上傳影片說明被直播中斷的真實原因。

先前曾透露遭中國列為「特殊份子」而無法開設抖音帳號的「館長」陳之漢，日前赴廈門展開抖音直播首秀，他當天在完全沒賣貨的情況下，僅短暫試播20分鐘就收到多個要價人民幣3000元「嘉年華」、約新台幣1.3萬元的抖內禮物，總共進帳百萬元以上。館長事後也上傳5分鐘影片，回應有關進帳金額以及「斷播」原因的問題。他指出，「多少的百萬我也不能講，且平台還要扣稅」，但他表示「做直播12年、到了46歲的年紀，從沒看過這麼誇張的數字」，並透露幕後平台方、廣告方，以及在中國當地的工作人員看到數據都忍不住驚呼「牛X」。

此外，館長首度抖音直播過程中，也遇到兩度遭封的情況。館長直播期間與粉絲互動，當被問到「是否吃過驢肉」，他坦言沒有吃過，怎料該對話疑似違反抖音規定，直播秒被封掉；重新開播後沒多久，又再度被封。

對此，館長強調這次只是「暖身試播」，被中斷是正常情況，自己和團隊仍在熟悉平台規定並持續與抖音溝通。他指出，平台的AI偵測對商業帳號特別嚴格，包括觀看人數通報上限等規則，這些標準都是統一且公平適用於所有人，並非針對特定人士。

