館長「亮出中國1物喊話」疑違法！王浩宇「突宣布檢舉」網驚：GG

網紅陳之漢（館長） 近期在直播中預告，將於31日晚間展開帶貨活動，首波預計販售4項商品，並強調相關商品是在台灣市場看不到的價格。不過，相關內容隨即引起外界關注。桃園市前議員 王浩宇 於23日在社群平台發文指出，館長日前直播中販售中國酒類商品，並提醒「國外帶回的酒品依法禁止轉賣，且酒類不得透過網路銷售」，同時表示已向相關單位檢舉，直言若違規，最重恐面臨50萬元罰鍰。雖然貼文並未點名當事人，但內容曝光後，留言區迅速引發網友熱烈討論，不少人解讀對象明確，相關爭議也持續在網路上延燒。

館長拿出一組來自中國的威士忌，介紹為「兩瓶一組」販售並附贈玻璃杯。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





網紅陳之漢（館長） 近日在直播中預告，將於31日晚間展開帶貨活動，首波規劃販售4項商品。他強調，相關商品在台灣市場「買不到」。館長也透露，近期廠商共寄送約200項商品，目前仍有192樣尚未到貨，因此這幾天僅先公開已收到的8樣商品，作為直播「暖場」。直播中，館長率先展示其中一款牙膏，但表示價格暫時不便對外公開，只強調後續商品種類相當多元。接著，他又拿出一組來自中國的威士忌，介紹為「兩瓶一組」販售，並附贈玻璃杯與不鏽鋼酒壺。館長強調，該款威士忌在台灣並未販售，屬於中國限定商品，並形容價格「非常漂亮」，直言「在台灣看不到這種價格」，但同樣暫時保密售價細節。





館長強調，該款威士忌在台灣並未販售，屬於中國限定商品，並形容價格「非常漂亮」，直言「在台灣看不到這種價格」，但同樣暫時保密售價細節。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）









不過，此舉隨即引發爭議。桃園市前議員王浩宇於23日在社群平台發文指出，「昨天直播在網路上賣中國的酒，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒」，並表示已向相關單位檢舉，直言最重可罰50萬元。雖然貼文未指名道姓，但留言區迅速引發網友熱議，不少人解讀對象明確，留言嘲諷「一直在試探台灣法律底線」、「要肌肉有肌肉，要大腦有肌肉」、「這下GG了」，也有人酸稱「到時又要喊被打壓，還會再罵 賴清德 出來負責」，相關討論持續延燒。





桃園市前議員王浩宇於23日在社群平台發文指出，「昨天直播在網路上賣中國的酒，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）





















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

