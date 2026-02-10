「館長」健身房遭爆性霸凌醜聞 新北勞工局：如屬實將依法開罰。

記者莊淇鈞／新北報導

成吉思汗健身房。（圖／資料照）

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部，近期傳出1名美女健身教練遭主管集體性霸凌的事件，該美女教練被已婚男店長性騷擾後遭調店，被調電後又持續糟的騷擾，甚至還有他管理階層一起跟著霸凌這名女教練，導致她身心狀況極差，甚至多次因為突發性恐慌症送醫急診，最後更被以配合度差為由，脅迫簽署自願離職書。這名美女教練近期向新北市勞工局申訴，希望討回公道。

新北市勞工局表示，針對媒體報導成吉思汗健身俱樂部蘆洲館發生性騷事件一事，勞工局目前尚無當事人申訴資訊。後續申訴案一經接獲，勞工局將立即啟動調查程序，向雙方了解事件始末釐清案情，後續並提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議，如確有違反性別平等工作法規定，將依法開罰。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

