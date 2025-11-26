館長、元老員工反目互撕！健身房背後金主曝光

成吉思汗健身俱樂部從輝煌走向危機的轉折點，始於館長陳之漢過度擴張與熱衷政治活動。據了解，該健身俱樂部蘆洲館初試啼聲即獲好評，隨後在新莊展店，2015年9月鄭姓董事長邀請館長在三重開設第三家分店，館長以資金不足為由婉拒入股，僅協助經營管理。

雙方達成協議，三重館股東投資回本後，若有盈餘，館長可分得三成。然而股東們與館長因回本時程認知落差產生爭執，館長甚至開直播痛罵股東貪得無厭。

當時軍師吳明鑒、大師兄李慶元獻計，建議用公司盈餘買回三重館股東股份，館長曾口頭承諾將股份交給兩人。新冠疫情爆發後，加上館長熱衷政治導致會員人數直線下滑，各分店每月虧損數百萬元，總投資金額超過2億元的健身帝國面臨倒閉危機。

吳明鑒為彌補資金缺口，找來7位金主注資，但生意仍未見起色。為拯救岌岌可危的事業，館長選擇前進中國尋求資金。他多次飛往北京、上海、廈門開直播，宣傳中國建設，並密集與蔡衍明、汪小菲接觸，希望覓得中國金主投資。

相關錄音檔與LINE對話紀錄顯示，館長似已與中國某單位談妥，只要完成銀行開戶手續，中資即可匯入。此舉引發吳明鑒、李慶元強烈不滿，認為引進中資將大幅稀釋原有股權。

兩人力勸不成後要求結算股金離開，吳明鑒要求2千8百萬元、李慶元要3千萬元，但館長手上並無現金支付。雙方矛盾終於爆發。

李慶元透過直播列舉館長8大惡行，包括要求小弟傳下體照給館嫂等指控，並提供錄音與對話截圖佐證。館長隔天回嗆三人好吃懶做、坐領高薪12年，要求他們離開公司否則報警。李慶元再列7點反擊，直指館長用股東的錢做公益塑造假人設。

值得注意的是，成吉思汗健身俱樂部資本額從原本2千萬元，在2024年一口氣增加到1億1千2百萬元，資金來源成謎。目前三名員工已與館長私下溝通各退一步，但若資金問題無法解決，館長的健身帝國仍隨時面臨崩解危機。

