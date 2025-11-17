館長３公分再被玩壞！粉絲喊和嫂子果然是真愛 健身教練禁婚傳說被認證
記者林宜君／台北報導
網紅館長陳之漢前日遭前員工李慶元指控，稱館長過去曾對員工與特助做出不當要求，包括逼迫小偉拍下體照傳給他，甚至施壓對方與自己妻子發生性行為。公開的錄音內容中，更出現「我跟你嫂子等一下要打Ｘ，你也知道我LP小，嫂子要看你的LP」等語句，引發社群嘩然，外界也再度討論館長被稱為「3公分傳說」的由來。
「3公分」一詞最早源自館長自己在直播中對觀眾開玩笑，常說「你就3公分啦」，粉絲便反過來嘲弄館長是「3公分戰士」，久而久之便形成尺寸相關傳言。面對昔日員工爆料，館長開直播否認性騷擾、NTR等指控，大嘆「哪有這種事！」並強調所有法律程序都交給律師。館長無奈表示，現在已成各說各話，無論如何澄清都會落入「自證困境」。
館長指出，爆料的3人拿超過10年前的舊事說事，但其中一人曾離職一年，不只帶走公司60萬元，之後回任時還領8萬元、不用做事又配奧迪。館長反問，如果那麼委屈，10年前我對他這樣，他怎麼還能在公司拿高薪？現在還說我性騷擾、跑來我家叫他和我老婆做愛？
館長也補充，對方當年擔任股東時，月收入甚至有20、30萬元，比他本人還高，如今卻反倒指控他搞政治、去中國影響公司營運，還威脅若不給錢、不道歉，就要公開小偉相關內容。館長提到，自己先前和汪小菲合作直播，因成效好，對方就懷疑他一定賺了很多工商錢，一直向公司會計套話。館長強調自己曾親自打電話說明，那是官方合作，沒有賺錢，但對方仍不信。
館長質疑，正常下屬不會把公司談話全程錄音，更不會切割片段、只留下有利於自己的部分。他們腦裡永遠只想一件事：錢。館長語帶無奈說。針對外界再度嘲笑館長的「3公分傳說」，館長也苦笑自嘲，表示可能會被調侃一陣子，但否認自己從10多年前就有功能問題，並說「3公分只是玩笑話」，強調自己真正的尺寸「沒有3公分也有6公分」，至少接近平均8.9公分，「堪用嘛！」，這場直播也直接引爆粉絲瘋狂留言、「相信館長只有三公分請按讚」、「阿館最氣的是說他覽X小XD」、「人在說謊會一直眨眼睛、你證明了」、「是不是沒否認?所以是有的意思嗎?」、「所以真的三公分媽？就算三公分也沒關係呀」、「和嫂子果然是真愛」、「流傳不能和健身教練結婚是真的，不是都市傳說」。
更多三立新聞網報導
于朦朧事件越禁越火！台南夢時代加入播放連署 粉絲喊：真相擋不住！
吳亦凡獄中爆新內幕！都美竹一邊喊性侵一邊說很巨大 設局勒索8百萬
「移植心臟」到「輸年輕男子血」！李連杰、洪金寶神祕復原成謎
于朦朧臉頰遭惡意烙印「倒辛字」！疑遭天娛高層虐待 網：內娛變態
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 21 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 21 小時前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊
第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」
陳澤耀以電影《富都青年》入圍最佳男配角獎聲勢大漲，主演《監所男子囚生記》飾演被黑道威脅「進監照顧老大」，成為菜鳥監所管理員。談到拍攝環境，他形容劇組融洽到可怕，大家都玩在一起，「有時都說不要再玩，要上班了。」對他而言，這樣的氛圍讓創作更有活力。中時新聞網 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前