館長３公分再被玩壞！粉絲喊和嫂子果然是真愛 健身教練禁婚傳說被認證

記者林宜君／台北報導

館長陳之漢前日遭前員工李慶元指控，稱館長過去曾對員工與特助做出不當要求。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網紅館長陳之漢前日遭前員工李慶元指控，稱館長過去曾對員工與特助做出不當要求，包括逼迫小偉拍下體照傳給他，甚至施壓對方與自己妻子發生性行為。公開的錄音內容中，更出現「我跟你嫂子等一下要打Ｘ，你也知道我LP小，嫂子要看你的LP」等語句，引發社群嘩然，外界也再度討論館長被稱為「3公分傳說」的由來。

館長自己在直播中對觀眾開玩笑，常說「你就3公分啦」，粉絲便反過來嘲弄館長是「3公分戰士」。（圖／翻攝自飆捍臉書）

「3公分」一詞最早源自館長自己在直播中對觀眾開玩笑，常說「你就3公分啦」，粉絲便反過來嘲弄館長是「3公分戰士」，久而久之便形成尺寸相關傳言。面對昔日員工爆料，館長開直播否認性騷擾、NTR等指控，大嘆「哪有這種事！」並強調所有法律程序都交給律師。館長無奈表示，現在已成各說各話，無論如何澄清都會落入「自證困境」。

館長指出，爆料的3人拿超過10年前的舊事說事，但其中一人曾離職一年，不只帶走公司60萬元，之後回任時還領8萬元、不用做事又配奧迪。館長反問，如果那麼委屈，10年前我對他這樣，他怎麼還能在公司拿高薪？現在還說我性騷擾、跑來我家叫他和我老婆做愛？

館長喊冤現在還說我性騷擾、跑來我家叫他和我老婆做愛？粉絲留言成亮點。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

館長也補充，對方當年擔任股東時，月收入甚至有20、30萬元，比他本人還高，如今卻反倒指控他搞政治、去中國影響公司營運，還威脅若不給錢、不道歉，就要公開小偉相關內容。館長提到，自己先前和汪小菲合作直播，因成效好，對方就懷疑他一定賺了很多工商錢，一直向公司會計套話。館長強調自己曾親自打電話說明，那是官方合作，沒有賺錢，但對方仍不信。

粉絲留言成網路熱議焦點。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

所以真的三公分媽？就算三公分也沒關係呀，粉絲超敢留言。（圖／翻攝自TikTok）

館長質疑，正常下屬不會把公司談話全程錄音，更不會切割片段、只留下有利於自己的部分。他們腦裡永遠只想一件事：錢。館長語帶無奈說。針對外界再度嘲笑館長的「3公分傳說」，館長也苦笑自嘲，表示可能會被調侃一陣子，但否認自己從10多年前就有功能問題，並說「3公分只是玩笑話」，強調自己真正的尺寸「沒有3公分也有6公分」，至少接近平均8.9公分，「堪用嘛！」，這場直播也直接引爆粉絲瘋狂留言、「相信館長只有三公分請按讚」、「阿館最氣的是說他覽X小XD」、「人在說謊會一直眨眼睛、你證明了」、「是不是沒否認?所以是有的意思嗎?」、「所以真的三公分媽？就算三公分也沒關係呀」、「和嫂子果然是真愛」、「流傳不能和健身教練結婚是真的，不是都市傳說」。

