「館長」台灣戶籍被註銷！換拿紅皮護照畫面曝

娛樂中心／綜合報導

為防範中國統戰與滲透，內政部移民署持續清查違規在中國設籍、領用中國護照或中國身分證的台灣民眾；截至2025年底，約有50人的台灣戶籍遭撤銷，當中包含3位熟面孔，曾在「2023年亞太壯年運動會」奪下跆拳道銅牌的原台籍選手李東憲也在列。不少網友持續好奇他在中國的最新近況，發現他早就換拿紅皮中國護照，甚至在抖音另開設、以中國身分證實名註冊的新帳號，並取名自稱「中國館長」。而對於網傳他在中國開設的跆拳道館倒閉，且他本人「已跑路」的說法，他日前再度曬片回應了。

內政部移民署近來持續展開「戶籍清查行動」，查出50人因設籍中國、領用護照，台灣戶籍全被註銷。據知情人士向《民視新聞網》透露，被除籍名單中不乏有「知名人士」在列，其中在中國福建任教的原台籍教師張立齊、曾在「2023年亞太壯年運動會」奪下跆拳道銅牌的原台籍選手李東憲以及福建泉州台青創業園區總負責人林金城。

李東憲（右）、張立齊（左）的台灣戶籍已遭內政部移民署註銷。（圖／翻攝自抖音）





泉州台青創業園區負責人林金城入台灣戶籍「撤銷名單」，還被發現竟然是通緝犯。（圖／翻攝自YT@攝徒日記Fun TV）





不時就透過抖音更新日常動態的李東憲，被發現在抖音開設新帳號，對比原帳號「中國李東憲」擁有51.5萬粉絲，反觀他用中國身分證實名註冊、且取名為「中國館長」的新帳號，僅有2.2萬粉絲追蹤，李東憲還在自介欄重申身分「中國合法公民的台灣省運動員，一生致力祖國統一工作」。





「中國館長」台灣戶籍被註銷！李東憲拿紅皮護照「爆倒閉跑路」曬片回應了

李東憲更換新的抖音帳號，改名「中國館長」。（圖／翻攝自抖音）





對於網傳李東憲在中國開設的「跆拳道館已倒閉」、「他跑路了」等說法，李東憲本人日前曬出影片反擊，他無奈表示「說了兩年了，只要沒直播，就被說成是跑路躲債了」，並稱「感覺為了這些人，我連生病、休息的時間都沒有了」。此外，他先前也在抖音上傳申領中國紅皮護照的全過程，並感嘆：「只有真正的中國人，才能知道中國有多先進」。





「中國館長」台灣戶籍被註銷！李東憲拿紅皮護照「爆倒閉跑路」曬片回應了

李東憲在抖音上反擊「道館倒閉」傳聞，先前還上傳領到中國護照的畫面。（圖／翻攝自抖音）





