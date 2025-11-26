館長「因1事」遭員工爆料！中資2牽線人身分曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅館長（陳之漢）遭元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢、性騷擾等8大惡行；館長則是在直播中否認所有指控。但事實上，館長與前員工的內鬨早在4年前就結下了，據悉這3名前員工在館長健身房成立初期，是負責當忙尋找人脈、金脈的靈魂人物。





據了解，起內鬨的導火線為，館長西進中國找金主此舉稀釋原經營團隊股權，引發股東們不滿想退股拿錢，但館長卻雙手一攤說沒錢。（圖／翻攝自李慶元臉書）

根據《鏡週刊》報導，在臉書直播與館長槓上的3名元老級員工「軍師」吳明鑒、「大師兄」李慶元、「高階主管」小偉，都是10多年前館長健身房《成吉思汗健身俱樂部》成立初期，幫忙找人脈、金脈的重要人物。有知情人士透露這3人月薪高達15萬到45萬元，每人還配置一輛進口車，會鬧翻的導火線在於，健身俱樂部擴點太快，再加上館長熱衷政治，沒有親力親為投入健身房事業，許多會員因此解約。許多健身房幹部包含爆料的3人，都有勸戒館長但對方不為所動，導致分店接連虧損、面臨倒閉危機。

據悉館長的三重健身俱樂部當時在創館時，欠廠商5千萬元，是吳明鑒、李慶元獻計用公司盈餘買三重館股東股份。（圖／翻攝自 Google Maps）

早在2014年館長透過吳明鑒認識一名鄭姓金主，當時館長正在新北蘆洲籌設健身俱樂部，但有3名股東突然退股，最後館長透過吳明鑒向鄭姓金主借2千萬後，才得以順利營運。後來鄭姓金主邀請館長在三重開第三間健身俱樂部，但他只協助經營管理，不參與投資。三重分館營運需上億元資金，包括鄭董在內的股東只出了5千多萬元，但還欠廠商5千萬元，加上後來股東們與館長因為何時回本認知有落差，館長直播時還痛罵股東們。後來吳明鑒、李慶元獻計，用公司盈餘買下三重館股東股份，但館長也曾口頭承諾，會將賣回的股份交給他們。

知情人士透露館長熱衷政治，沒有親力親為頭健身房事業，導致健身房分館瀕臨倒閉危機。（圖／翻攝自館長YT頻道）

為了拯救健身房事業，館長選擇到中國透過旺旺集團創辦人蔡衍明、藝人大Ｓ前夫汪小菲牽線，找金主投資健身房，但也因此需將稀釋原經營團隊股權，吳明鑒和其他股東、員工無法接受，館長也屢勸不聽，因此這些不滿的員工要求退股、拿錢走人，不料館長說自己也沒錢，才引爆3人怒火。另一名知情人士則說道，吳明鑒是稱起健身帝國的關鍵人物，俱樂部早期6大原始股東，到後來的8大金主，包括保全業老闆、鎢鋼大王、地下匯兌業者等，都是他牽線找來。

