即時中心／高睿鴻報導

知名網紅「館長（本名陳之漢）」最近爭議連環爆，竟傳出他曾因生殖器小、無法勃起等狀況，要求旗下男員工傳送下體照，幫館長的老婆「助性」；不僅如此，甚至命令這名員工與館嫂發生性關係。消息一出，引發外界譁然、眾人紛紛痛批館長涉嫌性騷；然而，一向與他友好的民眾黨主席黃國昌，卻僅回應「個人私事不便多評論」，選擇輕輕放下。對此，時政評論員吳靜怡怒問，打算與黃合作的國民黨，也支持這種「代騎」行為嗎？

針對館長涉嫌權勢性騷、性羞辱員工等情事，吳靜怡今（17）怒問說：「黃國昌，你支持健身房老闆透過權勢性騷要求員工拍攝下體照片？國民黨的支持者，願意接受要求員工『代騎』行為嗎？」。她接著表示，本週政壇大戲就是藍白合，但談政治之前，基本的道德觀還是要有；因此吳質問，館長究竟是否曾要求員工小偉，以「助興」為由拍攝生殖器照片？

吳靜怡直言說，若真有此事，「這在法律上就是權勢性騷擾，因為涉及老闆與員工的權力關係！」。她進一步表示，據媒體報導，員工更指控館長，竟要求小偉與館嫂發生性關係（網路稱「睡館嫂」、「代騎」）；因此，不禁再次怒問說：「黃國昌是容忍職場環境出現權勢性騷嗎？」。

吳靜怡重申說，重點不是多會玩，而是違法！她表示，在職場上，老闆就是不能要求員工幹這種事；甚至就連學校也是，因為這已嚴重違反職場倫理和道德操守問題。「就如同我也無法相信，邱毅當時爆料黃國昌與至少4位女學生交往！黃國昌和館長面對質疑，態度都一樣，都表示『忘記了』」。

除了館長之外，她亦提醒，民眾黨涉嫌權勢性騷的經典案例，其實還有前主席柯文哲；她直言說，即便璩美鳳女士親自具名指控，柯曾撫摸她的手臂、之後允聘國安會要職，民眾黨竟也以「科幻小說」回應。所以，吳靜怡也無奈表示，難怪館長即便已被爆出錄音檔、小偉也透過主管出面直播指控，黃國昌、小草還是一樣，覺得「權勢性騷」一點都不嚴重，甚至動用網軍、側翼繼續出征相關等。

綜上述，吳靜怡總結道，國民黨一開始想找民眾黨合作的原因，就是為了爭取年輕人選票；但如今館長醜聞連環爆，難道藍營還相信，他打一通電話就能號召百萬人響應？或是，難道國民黨相信高虹安12月宣判是無罪的？也相信黃國昌沒有保護傘之後，依舊是清清白白？「如果國民黨需要節能減碳，當然需要關燈人，唯一指名黃國昌！」，她怒酸。





原文出處：快新聞／館長「找員工X館嫂」黃國昌竟無視！吳靜怡傻眼：難道藍營也挺？

