館長「斬首說」被起訴恐嚇罪 邱毅：賴清德不敢出庭，如何證明心生畏懼？

網紅「館長」陳之漢在直播稱「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署以恐嚇危害安全及恐嚇公眾等罪，依法提起公訴。館長嗆，他要求總統賴清德親自出庭，否則就是冤案。前立委邱毅發文質疑，恐嚇罪成立的關鍵在於被害人是否「心生畏懼」，直指賴清德若不敢出庭作證，那法官應判館長無罪，並主動追訴賴清德誣告罪。

邱毅在臉書指出，檢察官對館長提起公訴，罪名是恐嚇罪，被恐嚇的對象是賴清德。恐嚇罪成立的法律要件是，所謂受害人要心生恐懼。因此館長要向法官聲請傳喚賴清德出庭作證，並接受詰問，確定他有沒有心生恐懼。若是賴清德不願或不敢出庭作證，那法官應判館長無罪，並主動追訴賴清德誣告罪。

邱毅表示，因為館長的言語既然未使賴清德心生畏懼，他去控告館長恐嚇罪，不就是典型的誣告嗎？館長到底說了什麼？館長在直播時回應網友斬首行動問題，他說了一句「把賴清德的狗頭斬下來」。就是這句話惹出了官非，還勞煩賴清德找大律師提告，想必律師昂貴的訴訟費也是公費支付，這可都是民脂民膏的納稅錢，政府不是一天到晚喊窮嗎？

邱毅說，賴清德提告，又給檢察官拍馬屁的機會，這個案子起訴公然侮辱還有些道理，檢察官可能認為公然侮辱罪太輕，因此起訴了恐嚇罪，恐嚇罪量刑重，但前提是必須傳喚賴清德出庭作證。賴清德說他是原告，原告不需要出庭。

邱毅表示，「賴清德，你錯了」，法官是可以對原告以證人身分傳喚出庭，若拒絕出庭，法官得以強制拘提。問題是那個法官有這個膽量。不過館長可利用這個機會，好好玩玩賴清德。人家都把刀送你手上了，不拿出來用用太可惜了！

