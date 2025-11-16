館長「毀滅式爆料」案外案！直播主曝罵政府「每月收200萬」：很多網紅接案

即時中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日透露自己遭勒索恐嚇，未料事後旗下健身房前元老級員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」火速開直播提出多項指控，其中還被質疑收受中國資金。就有網友發現，知名直播主「林董」林揚竣日前曾爆料，有人開出一個月高達200萬的薪水，提供資料要求每天開3小時直播罵政府，還告訴他「很多網紅都有接」。

館長近日遭前元老級員工「大師兄」李慶元毀滅性爆料，內容主要是職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛以及個人私生活爭議。由於太過震撼，PTT鄉民還整理出懶人包。

其中有一段是總監吳明鑒與館長的對話錄音，告誡館長過度與中國深入連結，已讓成吉思汗被外界視為「中國健身房」，甚至有高達近65％的民眾認為館長「投共」；館長則坦言先前是「誤判形勢」，強調正積極在中國「找機會」。

之後吳明鑒再問「什麼時候錢才會到位？」館長則稱「可能要看我怎麼表現」，隨後解釋中國官方會先安排官方行程，之後就「回去看你會怎麼表現」。令外界質疑，館長的中國行可能是一場配合演出，以換取資金或在中國發展的許可。

就有網友指出，日前知名直播主「林董」林揚竣曾在直播中透露，一、兩個月前有人連絡他，開出每月1、2百萬的薪資，會每天給資料讓他罵政府。「林董」指出，他不講是哪黨、哪派的人，要他每天開直播3小時，只要在直播期間一直罵人就對了，讓他直呼：「幹XX，這樣以後要怎麼相信人？」

同時「林董」更透露，對方告訴他，很多人都有在做，很多網紅都有接，每天在那邊開直播罵人。有觀眾詢問是哪些人在做？「林董」表示，他知道是誰，但不想講，「你就去看平常沒在講政治，在講遊戲的，突然跑去講政治，你就知道是誰了。」

