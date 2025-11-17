即時中心／顏一軒、李美妍報導

網紅「館長」陳之漢，近期遭資深員工爆料涉入性醜聞，不但涉及性騷擾等不當行為，甚至資深員工小偉與「館嫂」發生親密關係，致使「小偉」長期精神受創。對此，民眾黨主席黃國昌今（17）日回應，「館長」自己過去「既往的私事」到目前為止都處理得蠻清楚的，其他有一些在政治上刻意的炒作「大可不必」。





黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，「館長」昨（16）日貼出跟您運動的影片，他有跟您聊到近日的爭議嗎？另，網友上有支持者發起1206大遊行支持「館長」，也說有邀請民眾黨，請教您有收到此消息嗎？

廣告 廣告

對此，黃國昌表示，他完全沒收到邀請遊行的消息，因為昨天剛好是他健身滿一週年，因此兩人從頭到尾就是運動，聊健身與柔術，沒有涉及其他的議題。

記者追問，網路上有支持者要聲援「館長」，您會去幫忙聲援嗎？此外，「館長」有一些紅色標籤，中國也不斷在打壓台灣，委員會怎麼給他建議？

對此，黃國昌簡短指出，「『館長』自己過去『既往的私事』到目前為止，我覺得他自己處理得都蠻清楚的；至於其他有一些刻意在政治上面的炒作，我就認為大可不必」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／「館長」爭議連環爆 黃國昌：他私事處理得都蠻清楚的

更多民視新聞報導

李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸

館長遭心腹反咬忍淚！突對「中國同胞」喊：我愛你們

小草挺館長扯「政治迫害」！發動上凱道「邀柯文哲、黃國昌」 網傻眼開酸

