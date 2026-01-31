館長「當眾秀1支」網驚了！遭檢舉最新進展曝光

娛樂中心／綜合報導

網紅陳之漢（館長）近年來立場鬼轉、多次公開嗆台灣，他還常常因前進中國發展等議題，引發網友討論。他日前在開直播預告31日晚間的帶貨活動時，因亮出一項中國商品而遭人檢舉；一旦被證實，最重恐面臨50萬元罰鍰。而從「館粉轉館黑」的知名粉專「噁名昭彰」31日稍早也貼出檢舉信件並公開案件最新進度，新北市政府財政局回信稱「同一案情已有他人檢舉」，並透露該案目前已進入行政調查處理程序。

臉書粉專「噁名昭彰」2020年創立該粉絲專頁，近年來看著館長立場鬼轉，因而從「館粉」轉為「館黑」。粉專31日貼出一封新北市政府財政局的回信，內容顯示「您於115年1月27日向財政部國庫署檢舉YouTube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，因同一案情已有他人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序」。

回顧整起事件，館長1月22日開直播預告他將於31日晚間展開帶貨活動，當時還在鏡頭前秀出計畫要販售的商品，包含牙膏、洗面乳等品項；他強調，相關商品在台灣市場「買不到」。豈料，他隨後竟然還拿出來自中國的酒類商品，不僅標榜價格便宜，更宣稱要「兩瓶一組」販售並附贈玻璃杯和酒壺。





館長日前在直播過程中，疑似秀出「中國酒類商品」，畫面流出引發爭議。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube）





畫面流出後，隨即引發網友討論，不少人質疑國外帶回的酒禁止轉賣，且網路也不能賣酒。巧合的是，前議員王浩宇也在臉書發文檢舉，雖然並未點名道姓僅稱「大壯。昨天直播在網路上賣中國的酒，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒。已檢舉，最重罰50萬」，貼文曝光外界瘋猜檢舉對象應該就是館長。

館長直播賣中國貨「當眾亮出1支」GG！恐罰50萬「最新進展」官方說了

桃園市前議員王浩宇更新貼文，持續關心館長「直播賣中國酒」一事。（圖／翻攝自王浩宇臉書）





對於遭質疑「賣中國酒」遭檢舉，館長隨後又開直播急解釋稱，酒瓶中的內容物「不是酒、是紅茶」，更開嗆青鳥要弄自己，並強調「我也沒有要在台灣賣」、「這是在抖音上面賣的」。館長反駁後，王浩宇隨即發文稱「我檢舉在網路上賣酒，可能會被罰50萬之後，大壯說裡面是放茶。大家相信嗎？」。

