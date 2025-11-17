「館長」疑涉職場性騷擾 新北：須由受害者提申訴才能查證

網紅「館長」陳之漢。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工爆料，指控館長要求員工拍攝私密照、與「館嫂」發生性行為，並傳送夫妻間的私密畫面給員工等，涉及職場性騷擾。新北市勞工局今天表示，職場最高負責人性騷案須由受害勞工提出申訴，並提供相關資訊，主管機關才能查證。

陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部」員工李慶元、吳明鑒與小偉14日透過直播爆料，指控館長根本沒出錢投資健身房，還要求小偉傳生殖器照片給他，供館長及館嫂房事助興，並傳送夫妻間的性愛片與錄音檔給小偉，甚至要求小偉「睡大嫂」高達2次，導致小偉飽受精神壓力。

新北市勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴，並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。

勞工局呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，以便啟動調查。

