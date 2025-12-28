館長「直播帶貨」20分鐘撈1400萬 《自由》爆中共挹注資金 本人喊告了！

（圖／翻攝館長YT）





網紅館長陳之漢積極將事業版圖拓展至對岸，在廈門成立的電商公司正式上線，館長日前直播帶貨處女秀，僅20分鐘就售出1.7萬單的「旺旺大禮包」，營業額逾319萬人民幣（約1424萬新台幣）。《自由時報》28日獨家報導指控，中共下令全方位挹注資金給館長，以商業合作之名，行統戰之實。換言之，資助館長的官方色彩公司，背後是中共中央統戰部操刀下令，試圖將其打造成對台宣傳的新樣板。

館長在臉書開砲，「雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是今天自由時報報導我拿中共的錢，我決定提告！我知道可能告不贏。但我只想講，我很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商。」

館長嗆，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫，就因為台灣法律你們說了算是嗎？

