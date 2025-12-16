館長「直播首秀」狂收禮！本人親曝「驚人收益」

娛樂中心／李筱舲報導

網紅館長（陳之漢）今年多次赴中國，先前曾在直播中透露，旗下健身房品牌有望在廈門落地，並在抖音開設商業帳號，開始在中國進行直播帶貨。近日他首度開播，雖然直播過程中帳號遭兩度停播，但仍吸引大量粉絲湧入直播間送禮，館長本人也親自曝光首次直播的收入。









館長於昨（15）日首度在抖音直播，大量網友抖內「嘉年華」禮物，館長親曝直播總收入達百萬元以上。（圖／翻攝自小紅書 ＠智慧館長）





館長今年曾在直播中表示，自己一度無法順利開通中國的抖音與B站帳號，經友人協助了解後，對方告知其身分被列為「特殊分子」，需透過他人協助才能完成帳號申請。不過，他仍成功創建抖音帳號，並於昨（15）日首度直播，吸引大量網友湧入抖內「嘉年華」禮物。事後，館長也透露，這次直播40分鐘，進帳百萬元以上，至於實際金額，則表示不便公開。

首次直播有這樣的流量，令館長感到震驚，他也表示17號會再與大家分享心得。（圖／翻攝自小紅書 ＠智慧館長）

對於首次直播便超過百萬人次觀看，館長表示，他出生到現在46歲、自己直播做了12年，從未見過如此驚人的觀看人數、總觀看量及送禮數量，尤其在星期一中午時段開播，能有這樣的流量令他相當震驚。他也感謝粉絲的支持和關注，更透露17號會再和大家分享首次直播的心得感想。

