館長「蛋捲店」歇業！四叉貓發文：店面全清空

生活中心／李筱舲報導



今年10月，網紅館長（陳之漢）在板橋開設「金元酥蛋捲店」，由於近期爭議不斷，店面自開幕以來，一直是社群與地方的話題的焦點。不料，網紅四叉貓（劉宇）於今（26）日在臉書上貼出「金元酥蛋捲店」結束營業的消息，還附上一張製作蛋捲的機台被打包好放到貨車上的照片。貼文一出，立刻引發熱議，更友網友留言表示：「要送到中國開新店了嗎？」。











網紅四叉貓今（26）日在臉書指出館長位於板橋的「金元酥蛋捲店」已結束營業的消息。（圖／翻攝自劉宇臉書）

近日，網紅四叉貓針對館長相關爭議，在多個社群平台追蹤事件發展，更公開分析館長直播的抖內收入，引發外界關注。而今（26）日，他再度在臉書指出，館長位於板橋的「金元酥蛋捲店」結束營業的消息。他在貼文中表示：「【館長快閃店】館長在2025年10月2日開幕的『金元酥蛋捲店』，感謝小草們這陣子用新台幣努力支持，終於在一個多月後結束營業。根據網友回報的照片，製作蛋捲的機台已經打包被貨車運走了。」貼文一出，再度引發網友熱議。

館長開設的「金元酥蛋捲店」，在開幕當天曾掀起排隊熱潮，民眾黨主席黃國昌也前往力挺。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

事實上，「金元酥蛋捲店」開幕當天曾掀起排隊熱潮，消費者大讚蛋捲酥脆香濃，民眾黨主席黃國昌也曾到場力挺。然而開幕僅一個多月便傳出歇業消息，讓網友留言表示：「小草會說是民進黨迫害的啦！」、「館長有說兩個月才4人買，這4人應該是路人並不是小草！！」、「凡阿昌走過，不留下痕跡…」、「要送到中國開新店了嗎」、「超速仔新外號『關燈昌』」、「打包去中國賺大錢」。

有網友留言表示：「要送到中國開新店了嗎？」（圖／翻攝自劉宇臉書）





原文出處：四叉貓發文「館長快閃蛋捲店」歇業 店面全清空…網友嘲：要到中國開新店？

