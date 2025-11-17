館長「逼員工睡大嫂」涉職性騷擾 新北勞工局：積極聯繫當事人

館長被前員工李慶元開直播毀滅式爆料，連閨房情趣也全攤陽光下。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

網紅「館長」陳之漢被元老級員工爆料，曾經要求特助小偉傳生殖器照片供館長妻子「館嫂」觀賞，甚至要求他與館嫂發生性行為等，相關行為已涉及職場性騷擾；儘管館長否認，勞動部長洪申翰今天（17日）表示，已請新北市勞工局查明，若爆料屬實，最高可開罰100萬元。新北市勞工局指出，職場最高負責人性騷擾案，須由受害勞工提出申訴，並提供相關資訊，主管機關才能查證。

館長遭前員工李慶元、公司總監吳明鑒與特助小偉直播爆料，包括投資黑幕、收紅錢、性騷等多項指控，其中要求小偉傳生殖器照片給館嫂助興，又傳館長夫妻間的性影像及錄音檔給小偉，甚至要求小偉「睡大嫂」高達2次，讓他飽受精神壓力，已涉及職場性騷擾；館長則開直播反擊，否認所有指控。

立法院社福及衛環委員會今天（17日）審查勞工保險條例及就業服務法修正草案，勞動部長洪申翰到場備詢，被問到館長被爆料一事，洪申翰指出，有看到相關新聞，但員工爆料是否屬實，仍需查明釐清，強調不管員工離職與否，都可向地方主管機關申訴，若查明屬實，按《性別平等工作法》規定，最高可處100萬元罰款；且若雇主沒做到不法侵害的預防措施，最高處30萬元罰款。 新北市勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍得由受害勞工提出申訴，並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。勞工局呼籲，當事人可向勞工局提出申訴，以便啟動調查。





