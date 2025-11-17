即時中心／顏一軒、李美妍報導

網紅「館長」陳之漢，近期遭資深員工爆料涉入性醜聞，不但涉及性騷擾等不當行為，甚至資深員工小偉與「館嫂」發生親密關係，致使「小偉」長期精神受創。對此，勞動部長洪申翰今（17）日回應，本案已受社會高度關注，勞動部會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，倘若查明屬實，依照《性別平等工作法》最高可處100萬罰鍰。





今早9時，立法院福及衛環委員會審查勞工保險條例、就業服務法部分條文修正草案，邀請洪申翰、勞動力發展署長黃齡玉、勞工保險局長白麗真、勞動基金運用局長蘇郁卿、職業安全衛生署長林毓堂、勞動及職業安全衛生研究所長王厚誠、勞動關係司司長王厚偉等人列席，洪申翰並於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，想請問部長，「館長」近日相關爭議是否涉及職場性騷擾與職場霸凌，勞動部有回應嗎？員工該如何自我救濟？

對此，洪申翰表示，勞動部當然有看到「館長」的個案，以及在本週末爆料的新聞，當然員工爆料是否屬實仍待查明與釐清，不過因為「館長」是該公司的代表人，所以算是最高負責人的身份，如果職場上公司的最高負責人，真的做出如新聞上員工所爆料那樣性騷擾的行為的話，不管員工離職與否，都可以向地方主管機關來做申訴。

他強調，如果查明屬實，依照《性別平等工作法》，最高可處100萬罰鍰，如果雇主沒有做到不法侵害的預防措施的話，最高是可以處30萬罰鍰。

洪申翰提及，由於這個事件已經是社會高度關注、注目的事件了，勞動部會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，來了解是否真的有違反《性別平等工作法》的狀況。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／「館長」遭爆疑涉入性醜聞 洪申翰：若查明屬實最高可罰百萬

更多民視新聞報導

近視雷射也要「個人化」？完整術前評估 治療兼顧視力提升與生活需求

東北季風增強！鄭明典貼特殊「雲街圖」：強冷空氣南下中

馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治

