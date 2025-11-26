「館長」開口引紅錢助民眾黨選舉？ 鍾佳濱怒斥：注意自己的言行

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近來頻繁前往中國，日前傳出向中國開口要求 10 億元，更計畫將資金帶回台灣搞媒體，助選民眾黨。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26）日批評，從境外敵對勢力籌募款項，請館長注意自己的言行主張與法律責任。

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪，針對相關時事議題進行回應。

館長日前自稱，有一位中國投資者主動與他洽談合作事宜，願意協助他的健身房事業進軍中國市場。他強調對方承諾所有展店資金由對方負責，賺錢他可以先拿去用。另又傳聞，館長向中國開口要求 10 億元，計畫將資金帶回台灣搞媒體，助選民眾黨、下架民進黨。

鍾佳濱指出，關於部分網紅，尤其像所謂的館長，所表達出來，對於法治社會基本的概念的陌生，我們表示擔憂。不過，他認為，在台灣，每個人民都依法有受到憲法保障的言論自由，以及各項主張的權利。

他也示警，一切必須遵守國家的法治，對於館長的議題，要從境外敵對勢力籌募款項，來從事國內的政治活動，是違反國家的法律。鍾佳濱強調，請相關人士在做這樣的發言主張時，要注意自己的法律責任。

