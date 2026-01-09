「館長」陳之漢直播揚言斬首賴清德 新北檢偵結起訴

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，刑事局蒐集事證報請檢方偵辦。(資料照片)

記者孫曜樟／台北報導

網紅「館長」陳之漢於去年十月五日晚間，在林口區住所透過YouTube直播時，發表「把賴清德的狗頭斬下來」等言論，新北地檢署九日偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。檢方指出，其言論已逾越言論自由範圍，且有十份民眾檢舉，構成恐嚇公安。

陳之漢於直播中以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了十二年」為標題，提及「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊！」等語。檢方查證，其言論將近日「中共演練對台斬首行動」新聞衍伸為砍下總統首級，直接或間接傳遞至全國民眾及總統周知，危害國家元首安全。

廣告 廣告

檢察官強調，陳之漢身為知名網紅，明知言論具高度渲染力，恐使一般人心生畏懼；國家元首工作處所常有聚集人潮，此類言論可能引發嚴重傷亡或財產損失，造成公眾恐慌。新北地檢署指出，已受理民眾檢舉共十份，足證其行為已非言論自由保護範疇，而屬刑事不法。

檢方進一步說明，國家元首雖受國安特勤保護，但任何人均有免於恐懼之自由，民眾若知悉與自身政治立場相左者揚言加害，勢必產生不安感受。因此，偵查結果認定陳之漢言論逾越社會相當性，符合恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪要件。