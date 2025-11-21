「館長3公分」不是傳說？台灣男性「尺寸」慘低於平均
生活中心／李明融報導
網紅館長陳之漢日前遭「大師兄」李慶元指控，前員工多年前遭要求拍下體照給館嫂助興，甚至公開錄音內容聽到「我跟你嫂子等一下要打Ｘ，你也知道我GG小，嫂子要看你的GG」，對此，館長的「3公分傳說」再度掀起討論，事實上，根據線上資料庫Data Pandas指出，台灣男性「平均陰莖尺寸」在全球排名第117名，甚至低於全球平均值13.91公分。
館長（右）被爆出性騷員工，3公分傳說成為討論話題。（示意圖／翻攝自pexels、館長臉書）館長陳之漢過去就經常被粉絲笑稱「3公分」，讓館長每次聽到都哭笑不得，甚至到最後無奈接受這樣的說法。儘管近日李慶元指控館長多年前因「GG小」要求員工幫忙助興，館長事後也解釋當年只是情緒低落，與員工之間的玩笑話，並沒有真的要求員工這樣做，但「館長3公分傳說」在網路上已經掀起熱烈討論。事實上，全台灣男性的「平均陰莖尺寸」並非最長，線上資料庫Data Pandas日前公布全球排名，台灣平均長度是12.5公分，排名全球第117名，略輸中國12.9公分、日本12.6公分，但贏過香港11.2公分、南韓10.8公分。
排名第一的國家主要分布在南美洲、非洲、加勒比海和中東等地區，蘇丹以17.95公分奪全球第一名。（示意圖／翻攝自pexels）
排名第一的國家主要分布在南美洲、非洲、加勒比海和中東等地區，其中蘇丹以17.95公分奪全球第一名，第二名是民主剛果17.93公分，第三名則是厄瓜多17.59公分，第四到第十名分別為剛果共和國、迦納、奈及利亞、委內瑞拉、黎巴嫩、哥倫比亞及喀麥隆。倒數的國家中，主要分布在東南亞或東亞地區。泰國男性僅有9.43公分，位居全球倒數第一名；倒數第二及第三名分別是北韓的9.6公分及柬埔寨的9.84公分。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：「館長3公分」不是傳說？台灣男性「尺寸」全球排名輸中國⋯慘低於平均
