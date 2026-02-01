館長GG了！直播賣中國酒喊「台灣沒這種價格」 最重恐挨罰50萬

娛樂中心／綜合報導

館長近年立場鬼轉，多次公開吹捧中國。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

網紅「館長」陳之漢近年立場逐漸親中，經常公開吹捧中國，日前甚至在直播展示一組中國威士忌禮盒，聲稱自己要用中國直播帶貨的模式在台灣帶貨，推出台灣沒有的商品。對此，新北市政府財政局稱收到多人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序。

館長直播賣中國貨，展示威士忌。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

臉書粉專「噁名昭彰」日前曬出一張新北市政府財政局回信截圖，內容顯示「您於115年1月27日向財政部國庫署檢舉YouTube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，因同一案情已有他人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序。」依菸酒管理法第46條規定，意圖轉賣私菸私酒者，可處3萬至50萬元之罰鍰。

館長最高恐面臨50萬元罰鍰。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

回顧整起爭議，館長1月22日在直播中秀出要販售的商品，包含牙膏、洗面乳等品項，隨後拿出威士忌，表示自己規劃要以兩罐一組方式販售，還會附贈玻璃杯與酒壺，強調：「在台灣看不到這種價格，這東西又好又便宜。」畫面流出後，隨即引發網友討論。

