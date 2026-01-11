館長YT抖內1年飆破千萬！他曬「歷年數據圖」揭關鍵轉折：與中國有關

娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近年積極拓展副業版圖，橫跨電商、餐飲等領域，去年底更進軍中國成立電商公司，並在中國抖音開啟直播帶貨首秀。數位創作者王惠民近日分析館長由2019年到2025年YouTube頻道「抖內」變化，2025年翻倍由2024年的500萬爆增突破1000萬，曝光關鍵轉折時間點和中國有關。

館長的政治立場與事業版圖，向來是網路輿論關注焦點。王惠民8日在臉書根據數據分析平台「Playboard」整理出館長YouTube頻道超級留言抖內的歷年排行。「2019還是反紅媒的館長，2020發生山羌事件後，立場劇變。神奇的是，原本健身房與電商生意如日中天的館長，在立場轉變後，雖然生意一落千丈，但YT上的抖內卻步步高升，從2019年的42萬，逐步上升到2024年的511萬，高居台灣抖內排行榜的第一名。去年更是翻倍，已經突破千萬台幣。」

館長的YT直播抖內自2019年開始算起到2025年抖內變化。（圖／翻攝自王惠民臉書）

王惠民直言：「難道小草們都不喜歡健身，不喜歡買館長的東西，只喜歡直接送錢給館長嗎？當然不是，館長顯然也明白那些抖內的人，其實人並不在台灣，所以在去年開始毫不掩飾的舔共。」然而10月底的「漢我遊北京」，抖內金額卻不如預期，11月館長回台後，痛罵粉絲：「你們像個人嗎？我去了12天（中國），花了那麼多錢，帶給你們好看的節目，結果回來這兩天業績之差，摸摸你們的良心」，但抖內並未反彈回升，12月甚至跌回去中國之前的水準。

館長中國「直播帶貨」首戰成績曝：20分鐘狂賣破1400萬。（圖／翻攝自微博）

王惠民認為，或許中國已經不再把抖內當成館長主要的支持管道，而是將其轉向更直接、更能製造「兩岸融合商機假象」的直播帶貨。「根據12月26日的新聞顯示，館長在中國市場的抖音直播首戰，僅花20分鐘就靠著「旺旺大禮包」賣出1.7萬單，營業額衝上319萬人民幣（約1424萬台幣）。但業內人士指出，這種『開門紅』極大機率是透過專業『刷單公司』灌水。至於國台辦，特地聲明並非中國方面下令挹注資金給館長，可說是此地無銀三百兩。」

