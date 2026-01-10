館長YT收入破1千萬！他曝歷年數據揭「關鍵轉折點」

政治中心／楊佩怡報導

網紅館長（陳之漢）近年多次造訪中國，言語中一口一個「同胞」、「祖國」之餘，不忘積極西進擴展事業版圖，選在中國福建省廈門設立電商公司，準備挑戰「直播帶貨」撈人民幣；近日更是因在直播放話要把總統賴清德「狗頭斬下來」，而遭到起訴。就有網友分析了館長從2019年至2025年以來，YT頻道的「抖內」金額變化，他發現館長因去中國開直播，硬生生從幾十萬抖內變成「破千萬抖內」。





館長多次公開支持中國，並在直播中表態自己是中國人、兩岸一家親等字句，引發網友們關注。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube）

數位創作者王惠民日前根據數據分析平台「Playboard」，整理出館長YT頻道超級留言抖內的歷年排行。王惠民表示，2019年還是反紅媒的館長，在2020年發生山羌事件後，立場劇變。不過神奇的事，原本健身房與電商生意如日中天的館長，在立場轉變後，雖然生意一落千丈，但YT上的抖內卻步步高升，數據顯示館長的抖內從2019年的42萬，逐步上升到2024年的511萬，高居台灣抖內排行榜的第一名。去（2025）年更是翻倍，已經突破千萬台幣。

館長的YT直播抖內自2019年開始算起到2025年，從42萬直接飛漲至破1000萬，王惠民指出這跟去中國開直播有關。（圖／翻攝自王惠民臉書）

王惠民指出館長顯然也明白那些斗內的人，其實人並不在台灣，所以在2025年開始毫不掩飾的舔共。館長在2025年6月發布了「漢我遊上海」系列影片時，衝到歷月抖內新高，共229萬5564元；8月發表「漢我遊橫琴+澳門」，抖內金額也有182萬4955元。

然而王惠民發現10月底「漢我遊北京」的抖內金額下滑，11月館長回台後，痛罵粉絲：「你們像個人嗎？我去了12天（中國），花了那麼多錢，帶給你們好看的節目，結果回來這兩天業績之差，摸摸你們的良心！」，但並沒有反彈回升，12月甚至跌回去中國之前的水準。

雖然館長的北京遊直播抖內明顯下滑，不過在2025年整體還是賺進破千萬台幣的抖內。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube）

對此現象，王惠民表示，或許中國已經不再把抖內當成館長主要的支持管道，而是將其轉向更直接、更能製造「兩岸融合商機假象」的直播帶貨。根據12月26日的新聞顯示，館長在中國市場的抖音直播首戰，僅花20分鐘就靠著「旺旺大禮包」賣出1.7萬單，營業額衝上319萬人民幣（約1424萬台幣）。但業內人士指出，這種「開門紅」極大機率是透過專業「刷單公司」灌水。最後王惠民直言，「至於國台辦，特地聲明並非中國方面下令挹注資金給館長，可說是此地無銀三百兩」。

