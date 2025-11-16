「一館一故事」南投館舍串聯線上展

在南投，文化不僅藏於館舍的櫃櫥與展櫃，更流動於土地與生活之中。從竹藝到陶火，從文人書桌上的筆墨，到日常生活中的紙張、藥包與交通工具，每一件展品都是一段關於人、土地與時間的故事。

南投縣政府文化局為促進民眾對地方文化及在地館舍的認識和瞭解，特別規劃「一館一故事」南投館舍串聯線上展覽，讓參觀者透過數位影音及圖文海報雙模式，輕鬆地了解館舍特色及故事，豐富民眾的文化體驗，讓民眾對本縣地方文化館有更多的認識及互動。展覽期間自一一四年十一月十一日至十一月二十一日止，展覽方式於「南投博物館家族Facebook粉絲專頁」（https://www.facebook.com/profile.php?id=100057261227639）展出。

本次展覽主軸核心為「南投館舍文化小故事」，以「一館一故事」為概念，邀請縣內各博物館與地方文化館共同參與，由館方精選具代表性的藏品或展件，以短片與圖文形式呈現其背後的歷史記憶與文化意涵，透過影片與圖文的雙軌敘事，民眾不需親臨現場，也能聽見南投館舍說故事的聲音，看見文化如何在日常之間延續與轉化。

「一館一故事」不僅是一場展覽，更是一場跨越地域與主題的文化對話。本次展覽參與館舍有南投縣文學資料館、南投縣縣史館、南投陶展示館、竹藝博物館、埔里鎮地方文化館、廣興紙寮、龍南天然漆博物館、南投故事館、中台世界博物館等，歡迎大家一同來窺探館舍的秘密故事。