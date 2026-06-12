餵土虱不慎捲入絞肉機！ 雲林26歲男右手疑遭絞碎

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雲林縣崙背鄉一處魚池於今（12）日上午發生驚悚工安意外。一名26歲林姓男子在準備飼料時，操作絞肉機將廚餘及肉類絞碎以餵食土虱，過程中右手不慎捲入機具內，右上肢當場截斷。林男忍痛自行報警求助，警消獲報後立即前往救援。

雲林一名26歲林姓男子在準備飼料時，操作絞肉機將廚餘及肉類絞碎以餵食土虱，過程中右手不慎捲入機具內，右上肢當場截斷。（圖／警方提供，下同）

根據崙背消防分隊紀錄，事故發生於上午10點29分左右，消防人員抵達現場時發現林男意識清醒，已自行脫困，但右上臂明顯遭截斷，現場血跡斑斑。消防人員隨即以止血帶進行止血處理，並緊急將受傷工人送往台大雲林分院斗六院區救治。

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據消防人員表示，現場未尋獲斷肢，初步研判已遭大型機器絞碎。崙背消防分隊指出，林男疑似在準備魚飼料時操作不當，導致右手臂捲入機器，造成嚴重傷害。警方表示，詳細事發原因及經過仍有待進一步調查釐清，將持續追查事故發生的具體情況。

此起意外再度凸顯工業機械操作的危險性，相關單位將深入調查事故原因，以釐清是否涉及機械設備安全防護不足或操作人員疏失等因素。

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